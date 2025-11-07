Quartier résidentiel Zemuogiu namai

  1. Realting.com
Bajorai, Lituanie
$488,795
T.V.A.
$2,842/m²
7
ID: 32840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/11/2025

Emplacement

  Pays
    Lituanie
  État
    Apskritis de Vilnius
  Région
    Vilniaus rajono savivaldybe
  Village
    Bajorai

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison
Surface, m² 171.5
Prix ​​par m², USD 2,850
Prix ​​de l'appartement, USD 488,795

Localisation sur la carte

Bajorai, Lituanie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
