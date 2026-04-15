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Bâtiments de fabrication en Lituanie

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Fabrication 2 803 m² dans Klaipeda, Lituanie
Fabrication 2 803 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 2 803 m²
Une propriété commerciale est proposée à la vente sur le territoire du port maritime de Klai…
$1,65M
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