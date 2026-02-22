  1. Realting.com
  Lituanie
  3. Avizieniu seniunija
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Vilnius
1
Apskritis de Vilnius
3
Vilnius city municipality
1
Vilniaus rajono savivaldybe
2
Quartier résidentiel Zemuogiu namai
Bajorai, Lituanie
$488,795
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 172 m²
Des maisons pour une vie de qualité !Ici, les résidents profitent de l'air frais, de l'environnement des forêts et de la verdure, ainsi que de la possibilité d'atteindre rapidement et commodément le centre de Vilnius.Žemuogi-Namai est un complexe résidentiel magnifique et confortable de quat…
Quartier résidentiel Liepu aleja
Lindiniskes, Lituanie
$434,740
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 159 m²
"Liepa" est un quartier résidentiel magnifique et confortable situé dans un quartier calme, à proximité de la forêt, où vous pouvez profiter de la tranquillité de la nature et de l'air frais. Le quartier est créé pour ceux qui cherchent un endroit calme pour vivre entouré par la nature, mais…
