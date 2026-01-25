Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Vidrizu pagasts, Lettonie

Appartement 4 chambres dans Vidrizi, Lettonie
Appartement 4 chambres
Vidrizi, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 186 m²
Sol 2/7
Nous vous proposons d'acheter un appartement chic dans le projet unique HOFT (Maison des arb…
$931,400
Appartement 5 chambres dans Vidrizi, Lettonie
Appartement 5 chambres
Vidrizi, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 262 m²
Sol 2/2
Nous vous proposons un penthouse chic avec une terrasse dans une maison rénovée, faisant par…
$857,059
Appartement 4 chambres dans Vidrizi, Lettonie
Appartement 4 chambres
Vidrizi, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 219 m²
Sol 1/2
Nous vous proposons un appartement spacieux dans une maison rénovée, faisant partie d'un nou…
$727,913
