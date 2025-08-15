Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Vecumnieku pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Vecumnieku pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Vecumnieki, Lettonie
Maison 4 chambres
Vecumnieki, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 72 m²
Sol 1/1
$75,709
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
