Villas à vendre en Vecpiebalgas pagasts, Lettonie

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Villa dans Vecpiebalgas pagasts, Lettonie
Villa
Vecpiebalgas pagasts, Lettonie
$441,999
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Vecpiebalgas pagasts, Lettonie

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