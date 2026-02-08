Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Vangazi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Vangazi, Lettonie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vangazi, Lettonie
Appartement 3 chambres
Vangazi, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 2/5
$71,514
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller