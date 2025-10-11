Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Vandzenes pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Vandzenes pagasts, Lettonie

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Vandzenes pagasts, Lettonie
Maison 4 chambres
Vandzenes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 2/2
Perfect combination of country house style living. Good living house where one part of the …
$277,631
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 12 chambres dans Vandzenes pagasts, Lettonie
Villa 12 chambres
Vandzenes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 250 m²
Sol 2/2
La construction du complexe du manoir est très étendue. Diverses dépendances ont été conserv…
$183,898
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vandzenes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller