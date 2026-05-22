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Maisons à vendre en Valgundes pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Tireli, Lettonie
Maison 4 chambres
Tireli, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 339 m²
Nombre d'étages 1
$482,020
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Caractéristiques des propriétés en Valgundes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
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