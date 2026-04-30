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Maisons à vendre en Tumes pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Tumes pagasts, Lettonie
Maison 10 chambres
Tumes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Surface 562 m²
Sol 2/1
Le manoir rénové élégamment, situé dans un emplacement pittoresque entre le château de Jaunm…
$496,351
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Caractéristiques des propriétés en Tumes pagasts, Lettonie

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