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Studios à vendre en Lettonie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Riga, Lettonie
Studio 1 chambre
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2/3
Appartement d'investissement au coeur de la vieille RigaUn studio compact et fonctionnel sur…
$116,068
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Agence
Riga Real Estate
Langues
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