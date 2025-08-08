Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Smiltenes novads, Lettonie

Appartement 2 chambres dans Smiltene, Lettonie
Appartement 2 chambres
Smiltene, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 89 m²
Sol 2/2
$40,333
Appartement 2 chambres dans Smiltene, Lettonie
Appartement 2 chambres
Smiltene, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 105 m²
Sol 3/4
$336,197
Appartement 3 chambres dans Launkalne, Lettonie
Appartement 3 chambres
Launkalne, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 88 m²
Sol 2/3
$267,907
Appartement 4 chambres dans Launkalne, Lettonie
Appartement 4 chambres
Launkalne, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 128 m²
Sol 1/4
$441,259
Appartement 3 chambres dans Saltupi, Lettonie
Appartement 3 chambres
Saltupi, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 235 m²
Sol 2/6
$987,579
Caractéristiques des propriétés en Smiltenes novads, Lettonie

