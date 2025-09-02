Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Lettonie
  3. Siguldas novads
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Siguldas novads, Lettonie

Sigulda
Appartement 4 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 4 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 146 m²
Sol 7/7
$668,062
Appartement 2 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 2 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 5/7
$149,924
Appartement 9 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 9 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 9
Surface 279 m²
Sol 6/7
$989,342
Appartement 3 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 3 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Sol 4/7
$291,629
Appartement 4 chambres dans Sigulda, Lettonie
Appartement 4 chambres
Sigulda, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 102 m²
Sol 2/7
$207,154
