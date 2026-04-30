Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Sejas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Sejas pagasts, Lettonie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Murjani, Lettonie
Appartement 2 chambres
Murjani, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Sol 2/3
Un appartement confortable et économique de 2 chambres dans un immeuble rénové près de l'éco…
$64,117
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sejas pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller