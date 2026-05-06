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Maisons à vendre en Salgales pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Garoza, Lettonie
Maison 4 chambres
Garoza, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 171 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est une propriété composée de deux parcelles de terrain -Kodoli-I- et -Mori, ainsi …
$152,993
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Caractéristiques des propriétés en Salgales pagasts, Lettonie

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