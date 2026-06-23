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Maisons de ville à vendre en Rucavas pagasts, Lettonie

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Maison de ville dans Rucavas pagasts, Lettonie
Maison de ville
Rucavas pagasts, Lettonie
Maison d'hôtes à Pape - le bâtiment principal est de 3 étages (538,8 m2). 10 chambres d'hôte…
$281,075
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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