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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale mitoyen en Riga, Lettonie

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Bureau 797 m² dans Riga, Lettonie
Bureau 797 m²
Riga, Lettonie
Surface 797 m²
Sol 20/30
Un bureau haut de gamme est loué dans un complexe d'affaires moderne Zunda Towers, situé à R…
$56,376
par mois
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