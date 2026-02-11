Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Rezekne
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Rezekne, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 9 chambres dans Rezekne, Lettonie
Maison 9 chambres
Rezekne, Lettonie
Nombre de pièces 9
Surface 600 m²
Sol 3/3
Près de la Baltezera - Lac ( Lac Blanc ) il ya un chalet familial à couper le souffle avec u…
$1,17M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rezekne, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller