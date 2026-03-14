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Maisons à vendre en Priekulu pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 50 chambres dans Priekuli, Lettonie
Maison 50 chambres
Priekuli, Lettonie
Nombre de pièces 59
Chambres 50
Nombre de salles de bains 50
Surface 3 573 m²
Sol 4/4
Hôtel dans l'une des régions les plus visitées de Lettonie - pittoresque Vidzeme, près de Ce…
$756,921
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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Caractéristiques des propriétés en Priekulu pagasts, Lettonie

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