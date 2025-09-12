Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Lettonie
  3. Praulienas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Praulienas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Praulienas pagasts, Lettonie
Villa 5 chambres
Praulienas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 750 m²
Sol 3/3
Le charmant château du Manoir de Lazdona a une longue histoire, ayant connu ses aïeux il y a…
$186,130
