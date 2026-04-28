Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Ozolnieku pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Ozolnieku pagasts, Lettonie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ozolnieki, Lettonie
Appartement 3 chambres
Ozolnieki, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 62 m²
Sol 5/5
$55,069
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ozolnieku pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller