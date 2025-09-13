Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Nitaures pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Nitaures pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Nitaures pagasts, Lettonie
Maison 5 chambres
Nitaures pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 11
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 326 m²
Sol 2/2
Il est possible d'acheter une propriété vraiment fabuleuse - le manoir de Krīga, situé à 52 …
$233,881
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Nitaures pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller