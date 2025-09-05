Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Nicas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Nicas pagasts, Lettonie
Maison 3 chambres
Nicas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Sol 2/2
Gemme cachée sur la côte de la mer Baltique ! Niché dans le charmant village de pêcheurs de …
$1,05M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
