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Maisons avec garage à vendre en Marupe, Lettonie

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Maison de ville 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Partie de la maison privée élégante de la rue Mārupe Rītausmas.Projet:- Oui. La maison est c…
$352,335
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Agence
Metropolis Riga
Langues
English, Русский
Maison de ville 3 chambres dans Marupe, Lettonie
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Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Partie de la maison privée élégante de la rue Mārupe Rītausmas.Projet:- Oui. La maison est c…
$375,824
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Caractéristiques des propriétés en Marupe, Lettonie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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