Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Ligatnes pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Ligatnes pagasts, Lettonie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ligatnes pagasts, Lettonie
Appartement 2 chambres
Ligatnes pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 1/4
$47,567
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ligatnes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller