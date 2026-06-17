Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Laudonas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Laudonas pagasts, Lettonie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 6 chambres dans Laudonas pagasts, Lettonie
Appartement 6 chambres
Laudonas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 208 m²
Sol 4/5
Nous vous proposons un appartement exclusif et spacieux dans la zone la plus prestigieuse de…
$692,552
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Laudonas pagasts, Lettonie
Appartement 5 chambres
Laudonas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 132 m²
Sol 4/6
Dzirnavu street 62, in a courtyard house, between Terbatas and Brivibas streets. We offer a …
$243,743
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Laudonas pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller