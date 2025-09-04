Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Lapmezciema pagasts, Lettonie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Antinciems, Lettonie
Appartement 1 chambre
Antinciems, Lettonie
Nombre de pièces 1
Surface 32 m²
Sol 1/2
$81,837
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 2 chambres dans Antinciems, Lettonie
Appartement 2 chambres
Antinciems, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 1/3
$117,128
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
