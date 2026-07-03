Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Kurmales pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Kurmales pagasts, Lettonie

;
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Kurmales pagasts, Lettonie
Maison 5 chambres
Kurmales pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 138 m²
Nombre d'étages 2
$103,159
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kurmales pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller