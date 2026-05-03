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Bâtiments de fabrication en Kekavas pagasts, Lettonie

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propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Fabrication 2 230 m² dans Krogsils, Lettonie
Fabrication 2 230 m²
Krogsils, Lettonie
Surface 2 230 m²
$817,986
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