Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Kekavas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Kekavas pagasts, Lettonie

2 BHK
13
3 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Jaunsils, Lettonie
Appartement 3 chambres
Jaunsils, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 250 m²
Sol 24/24
Penthouse dans le projet Solaris.Le seul appartement par terre. Les fenêtres du salon font f…
$587,027
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kekavas pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller