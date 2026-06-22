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Maisons avec terrasse à vendre en Kekava, Lettonie

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Kekavas pagasts
16
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Kekava, Lettonie
Maison 4 chambres
Kekava, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 630 m²
Sol 1/2
Offert à la vente propriété dans la région de Kekava à 30 minutes du centre de Riga.Sur un t…
$1,97M
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Caractéristiques des propriétés en Kekava, Lettonie

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