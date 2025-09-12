Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Jurmala
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Jurmala, Lettonie

1 propriété total trouvé
Villa 14 chambres dans Jurmala, Lettonie
Villa 14 chambres
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 20
Chambres 14
Nombre de salles de bains 14
Surface 1 277 m²
Sol 4/4
Superbe maison de luxe dans un emplacement parfait dans une première ligne de mer attend pou…
$3,39M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Jurmala, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller