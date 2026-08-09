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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale mitoyen en Jurmala, Lettonie

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bâtiments industriels
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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 000 m² dans Jurmala, Lettonie
Hôtel 1 000 m²
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 26
Surface 1 000 m²
Sol 1/3
Deux nouveaux bâtiments sont proposés à la location à Jurmala, Mellugi : un hôtel de trois é…
$17,457
par mois
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