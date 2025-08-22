Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Jurmala
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Jurmala, Lettonie

maisons de ville
5
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Jurmala, Lettonie
Maison 5 chambres
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 400 m²
Sol 2/2
Asari de est d'une partie de tkhe citi de de Jurmala. La distance de Riga est de 29 kilomètr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Jurmala, Lettonie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller