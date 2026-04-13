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Magasins à vendre en Jurmala, Lettonie

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Boutique 155 m² dans Jurmala, Lettonie
Boutique 155 m²
Jurmala, Lettonie
Surface 155 m²
Sol 1/4
$876,603
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Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Boutique 294 m² dans Jurmala, Lettonie
Boutique 294 m²
Jurmala, Lettonie
Nombre de pièces 15
Surface 294 m²
Nombre d'étages 3
A 3-storey apartment house for sale located in the center of Jurmala - in Dubulti.The buildi…
$724,925
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