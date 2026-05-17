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Maisons à vendre en Jaunsvirlaukas pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Jaunsvirlaukas pagasts, Lettonie
Maison 4 chambres
Jaunsvirlaukas pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 104 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'acheter une propriété de charme dans un endroit pittoresque, où la beauté …
$221,898
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Caractéristiques des propriétés en Jaunsvirlaukas pagasts, Lettonie

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