  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Gludas pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Gludas pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Nakotne, Lettonie
Maison 4 chambres
Nakotne, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
$360,381
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
