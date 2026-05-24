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Maisons à vendre en Daugmales pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Dzintari, Lettonie
Maison 6 chambres
Dzintari, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 308 m²
Nombre d'étages 2
$358,564
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Caractéristiques des propriétés en Daugmales pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
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