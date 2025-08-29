Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Cenu pagasts
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Cenu pagasts, Lettonie

2 propriétés total trouvé
Maison dans Ane, Lettonie
Maison
Ane, Lettonie
Surface 150 m²
$280,840
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Dalbe, Lettonie
Maison 4 chambres
Dalbe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 137 m²
Nombre d'étages 2
$162,351
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Cenu pagasts, Lettonie

