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Maisons à vendre en Bebru pagasts, Lettonie

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1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Odziena, Lettonie
Maison 10 chambres
Odziena, Lettonie
Nombre de pièces 10
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
$459,654
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Caractéristiques des propriétés en Bebru pagasts, Lettonie

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Luxe
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