Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Bauska
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bauska, Lettonie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bauska, Lettonie
Appartement 1 chambre
Bauska, Lettonie
Nombre de pièces 1
Surface 36 m²
Sol 3/5
$37,423
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller