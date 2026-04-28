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Chalets à vendre en Baldones pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Baldones pagasts, Lettonie
Chalet 3 chambres
Baldones pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Sol 2/2
Nous offrons une propriété unique près de Baldone, qui allie intimité, proximité de la natur…
$411,823
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Baldones pagasts, Lettonie

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Luxe
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