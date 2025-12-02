Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Babites pagasts, Lettonie

7 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Dzilnuciems, Lettonie
Maison 6 chambres
Dzilnuciems, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 637 m²
Nombre d'étages 2
Une villa moderne de deux étages est proposée pour une location à long terme dans une commun…
$5,802
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Français, Latviešu
Maison 5 chambres dans Babites pagasts, Lettonie
Maison 5 chambres
Babites pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 258 m²
Nombre d'étages 2
nouveau bâtiment, toutes les communications de la ville, "smart house", entièrement meublé, …
$1,508
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Français, Latviešu
Maison 4 chambres dans Pinki, Lettonie
Maison 4 chambres
Pinki, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 169 m²
Sol 2/2
Maison spacieuse avec 3 chambres à louer. Les meubles sont juste un canapé. Au rez-de-chauss…
$1,893
par mois
Maison 5 chambres dans Pinki, Lettonie
Maison 5 chambres
Pinki, Lettonie
Nombre de pièces 5
Surface 253 m²
Nombre d'étages 2
nouveau bâtiment, "smart house", entièrement meublé, mobilier exclusif, cuisine intégrée, ch…
$3,713
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Français, Latviešu
Maison 6 chambres dans Babites pagasts, Lettonie
Maison 6 chambres
Babites pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 368 m²
Nombre d'étages 2
Une maison moderne de deux étages est disponible à la location dans le village privéAu premi…
$6,382
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Français, Latviešu
Maison 6 chambres dans Dzilnuciems, Lettonie
Maison 6 chambres
Dzilnuciems, Lettonie
Nombre de pièces 6
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
nouveau bâtiment, fenêtres en plastique, toutes les communications de la ville, rénovation m…
$4,061
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIP Real
Langues
English, Русский, Français, Latviešu
