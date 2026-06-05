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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Babites pagasts, Lettonie

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Propriété commerciale 1 440 m² dans Pinki, Lettonie
Propriété commerciale 1 440 m²
Pinki, Lettonie
Surface 1 440 m²
Sol 1/1
La maison et les extras - nouveau projet, gardien de sécurité. Territoire - territoire bien …
$6,727
par mois
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Propriété commerciale 6 200 m² dans Pinki, Lettonie
Propriété commerciale 6 200 m²
Pinki, Lettonie
Surface 6 200 m²
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$16,299
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