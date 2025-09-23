Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Adazu pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Adazu pagasts, Lettonie

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Baltezers, Lettonie
Appartement 3 chambres
Baltezers, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 109 m²
Sol 3/4
$228,120
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 2 chambres dans Adazu pagasts, Lettonie
Appartement 2 chambres
Adazu pagasts, Lettonie
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 3/5
$49,761
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Adazu pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller