Penthouses à vendre en Bichkek, Kirghizistan

1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Bichkek, Kirghizistan
Penthouse 4 chambres
Bichkek, Kirghizistan
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 243 m²
Sol 8/8
Le parc central Bâtiment de l'ACT C'est pas vrai.Il y a un problème. Numéro 1— -------------…
$1,20M
Caractéristiques des propriétés en Bichkek, Kirghizistan

