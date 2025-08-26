Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Gitothua ward, Kenya

4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tatu City, Kenya
Appartement 1 chambre
Tatu City, Kenya
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 5/10
Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City…
$94,000
Appartement 2 chambres dans Tatu City, Kenya
Appartement 2 chambres
Tatu City, Kenya
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Sol 5/10
Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City…
$148,700
Studio 1 chambre dans Tatu City, Kenya
Studio 1 chambre
Tatu City, Kenya
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 5/10
Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City…
$54,800
Appartement 3 chambres dans Tatu City, Kenya
Appartement 3 chambres
Tatu City, Kenya
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Sol 5/10
Découvrez un niveau de vie haut de gamme au cœur du quartier d'affaires central de Tatu City…
$248,500
