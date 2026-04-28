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Villas à vendre en Viterbe, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Bomarzo, Italie
Villa 3 chambres
Bomarzo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 470 m²
IT- Villa près de RomeDans la ville d'Attilliano, appartenant à la période étrusque, comme e…
$463,019
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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