Maisons à vendre en Trentin-Haut-Adige, Italie

Maison 2 chambres dans Cavalese, Italie
Maison 2 chambres
Cavalese, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Chalet 7 chambres dans Pinzolo, Italie
Chalet 7 chambres
Pinzolo, Italie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
$1,52M
Chalet 5 chambres dans Predazzo, Italie
Chalet 5 chambres
Predazzo, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A vendre villa située dans le village de Val di Fiemme, dans un endroit pittoresque et ensol…
$854,246
Villa 4 chambres dans Rovereto, Italie
Villa 4 chambres
Rovereto, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
Villa 14 chambres dans Marco, Italie
Villa 14 chambres
Marco, Italie
Nombre de pièces 25
Chambres 14
Nombre de salles de bains 18
Surface 5 000 m²
We offer for sale the farm Maso Speron d'Oro, historically managed by the Cipriani family, i…
$4,55M
Maison 10 chambres dans SantAlessandro, Italie
Maison 10 chambres
SantAlessandro, Italie
Nombre de pièces 10
Surface 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
Villa 3 chambres dans Nogaredo, Italie
Villa 3 chambres
Nogaredo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 410 m²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
$1,37M
Villa 5 chambres dans Villa Lagarina, Italie
Villa 5 chambres
Villa Lagarina, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 292 m²
In the heart of Villa Lagarina, we are selling a finely renovated single house with natural …
$458,747
Maison 2 chambres dans Brentonico, Italie
Maison 2 chambres
Brentonico, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Beautiful Chalet in Polsa (~1200 MASL) It is located in via del Bosco in Polsa, near the sk…
$377,727
