  2. Italie
  3. Rovigo
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Rovigo, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Canaro, Italie
Villa 8 chambres
Canaro, Italie
Nombre de pièces 24
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 20 944 m²
Nombre d'étages 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — Historic Venetian Residence in the Heart of Pole…
$579,415
